Prandelli, che ‘stecca’ a Cutrone!

Quella di Fiorentina-Genoa, è una vigilia in cui non manca un po’ di tensione. La posta in palio rischia di essere alta per tutti, vista la situazione attuale di classifica. E non manca lo spazio per qualche bella stoccata o ‘stecca’ che dir si voglia. Come quella indirizzata dall’allenatore viola Cesare Prandelli al proprio attaccante Patrick Cutrone.

“Negli atteggiamenti in allenamento non gli si può rimproverare nulla – ha detto Prandelli – Per ora ho scelto una punta diversa da lui per caratteristiche e deve avere pazienza. Ma se uno non è contento di rimanere alla Fiorentina per me può andare via: io non ho messo da parte nessuno. Quando ho incontrato la squadra il primo giorno ho detto a tutti che voglio avere a che fare con uomini prima che con calciatori: chi pensa a se stesso, non può far parte della squadra ma non posso entrare nella testa dei calciatori”.

Pensare meno a se stessi e più alla squadra, un messaggio chiaro che deve essere recepito da tutti, specie adesso che la Fiorentina non gira. Seguito da chi non è contento può anche andarsene, visto che il mercato invernale è dietro l’angolo. Ci sarà un cambio di marcia anche in questo senso?