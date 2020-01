Cutrone ancora in pole position. Su Pedro si riflette…

Il primo candidato per l’attacco continua a restare Patrick Cutrone (21), sul quale si sta trattando col Wolverhampton per riportarlo in Italia al prezzo giusto. Su Pedro (22), l’attaccante brasiliano arrivato in estate, ci sono le attenzioni di diversi club, compreso il Flamengo, e si potrebbe realizzare persino una ricca plusvalenza. Ma secondo quanto riporta il Corriere dello Sport-Stadio, è su questo che si riflette, sulla possibilità di mandarlo sì a giocare, ma in prestito, provando ad aspettarne l’ascesa. Non cala l’attenzione su Andrea Petagna (24), nonostante il muro della Spal, mentre al momento resta in sospeso Krysztof Piatek (24), cercato soprattutto dall’estero.