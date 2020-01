Cutrone: “Appena ho sentito parlare di Fiorentina ho detto sì. E’ una grande società”

Il nuovo acquisto della Fiorentina, Patrick Cutrone è intervenuto in conferenza stampa parlando del gol di ieri: “Le migliori risposte si danno sul campo, voglio ringraziare il Milan e il Wolverhampton, li ringrazio perchè ogni mese ed ogni giorno è buono per crescere. Io penso ad allenarmi bene, partita dopo partita”.

E sui miglioramenti: “Voglio migliorare in tutto, darò il massimo per migliorarmi”

E su ieri: “Vlahovic è giovane come me, so cosa si può provare se si sbaglia un gol, ho provato a tirargli su il morale. E’ quello che dobbiamo fare tutti, perchè così sei più forte se sei squadra”.

E sulla maglia azzurra: “Il fatto di avere una nuova sfida e di dimostrare che posso far bene mi ha portato qui. Quando ho sentito parlare di Fiorentina ho detto subito di sì, è una grande squadra e una grande società”

E sul Napoli: “Come ogni partita dobbiamo dare il massimo, però siamo una bella squadra e possiamo farcela. Ringrazio Gattuso per la fiducia che ha avuto in me, poi ci sono state scelte diverse. Sono cresciuto sia come uomo che come calciatore”