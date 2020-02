Cutrone: “Volevo calciare io il rigore, ma non avrei esultato. Voglio ripagare la fiducia della Fiorentina”

L’attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone, ex di turno nella gara contro il Milan, a Dazn si esprime così a fine partita: “Il Milan non sarà mai un avversario per quello che sono per me. Io sono entrato con la voglia. Siamo stati in partira e l’abbiamo recuperata. Entro sempre con la voglia di vincere di fare bene, ho preso un rigore. Ringrazio i viola per il sostegno dei tifosi viola e l’affetto di quello del Milan. Volevo calciare il rigore, se avessi segnato no avrei esultato per rispetto ai tifosi del Milan. Abbiamo un rigorista in squadra, quindi bene così. Mi sarei arrabbiato se lo sbagliava, ma abbiamo pareggiato (ride, ndr). Voglio ripagare il sostegno della società giocando bene e facendo gol”.