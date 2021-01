Neanche il tempo di atterrare in Inghilterra e Patrick Cutrone è già sceso in campo col Wolverhampton.

Nei trentaduesimi di FA Cup, infatti, l’ex Fiorentina è entrato al 78 minuto di gioco contro il Crystal Palace.

Una vittoria per 1-0 in casa che lancia i Wolves in avanti nella competizione. Intanto, Cutrone c’è.