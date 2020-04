Cutrone: “Da Ribery c’è solo da imparare. Devo ringraziare Montella perchè…”

L’attaccante della Fiorentina, Patrick Cutrone è in diretta su Instagram parlando della sua positività: “Ho avuto la febbre per qualche giorno e non mi spiegavo perchè durasse così tanto, una volta scoperta la positività mi è venuta l’ansia. Nessuno la conosce, ma piano piano ho iniziato a star bene e a allenarmi”.

E sul primo goal in Europa con il Milan: “E’ stata una emozione segnare a San Siro, con la tua squadra del cuore, quando ho segnato mi è venuta la pelle d’oca. E’ stato uno dei miei sogni più grandi perchè da sempre ho giocato al Milan”

E sugli allenatori: “Un grazie a Montella che mi ha fatto esordire, a Gattuso che mi ha dato continuità. Grazie anche a Iachini”

E su Ribery: “Ribery è un grande campione, ha questa cosa di fare amicizia con tutti ed è bellissimo. Poi oltre alle doti calcistiche c’è solo da imparare da uno come lui”