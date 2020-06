Cutrone e il fattore che lo fa sperare di risalire nelle gerarchie

Il centravanti della Fiorentina, Patrick Cutrone, non fa gol in Serie A dal 2 dicembre 2018 e, dopo la rete in Coppa Italia contro l’Atalanta, non ha più trovato la via per la porta, perdendo spesso il ballottaggio con Dusan Vlahovic. Un fatto che fa sperare in una ripresa l’ex Wolves è il caldo: nella sua carriera in Italia ha segnato cinque volte su otto tra luglio e agosto (con tanto di reti in Europa League e al Bayern Monaco in amichevole). L’attacco viola ha assolutamente bisogno di un suo aiuto, vedremo se il giovane attaccante saprà riscattarsi. A scrivere l’approfondimento è La Gazzetta dello Sport.

