Cutrone e il futuro alla Fiorentina: il riscatto, la fatica e quella voglia di restare

Dopo le due reti consecutive e le buone prestazioni sfornate, l’attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone sta provando a convincere la dirigenza viola nel riscattarlo. Un riscatto basato sulle presenze che vale sedici milioni di Euro.

Lasciare andare Cutrone potrebbe essere un grave errore per la Fiorentina perché, dopo un avvio diesel, l’attaccante cresciuto nel Milan ha dimostrato di sapersi sacrificare, a livello interiore e in campo. Cutrone, infatti, ha mangiato tanta panchina dovendosi accomodare a sedere prima del tempo. E questo gli ha permesso, intanto, di trovare la fiducia di Mister Iachini ma soprattutto di legare con la squadra. E questo si è visto ieri sera quando, per permettere a Franck Ribery di stare alto, ha corso in lungo e largo dannandosi.

Il nativo di Como ha dimostrato di soffrire e tenere alla maglia della Fiorentina e, per questo, si meriterebbe una riconferma. Ovviamente considerando e tenendo a mente il fatto che un altro attaccante serve, eccome.