Cutrone e la sua fama da idolo dei tifosi, ma per conquistare Firenze servono i gol

L’esperienza di Patrick Cutrone al Wolverhampton non è stata di certo brillante. Il legame che l’attaccante italiano ha avuto fin da subito con i tifosi inglese è stato speciale, tanto che subito dopo il suo arrivo gli è stato dedicato dai supporters dei Wolves un coro tutto personalizzato. “Patrick Cutrone, Patrick Cutrone, he loves pizza, he loves pasta, he lad’s fucking magic!” che tradotto in italiano sarebbe “Patrick Cutrone, Patrick Cutrone, lui ama la pizza, lui ama la pasta, è il ragazzo dal c****o di talento“. Un ritornello che è diventato virale e che proprio nelle ultime ore, con il trasferimento di Cutrone a Firenze è ritornato inevitabilmente di moda. Anche molti tifosi del Milan, alla notizia del suo ritorno in Italia, sono rimasti contenti e quasi rimpiangendolo con frasi del tipo: “Ci vorrebbe un po’ del tuo spirito in questo Milan“.

Giovanissimo, ma già idolo dei tifosi delle squadre dove ha giocato. La piazza di Firenze è difficile da conquistare, ma una volta che un giocatore ci riesce, rimarrà per sempre nel cuore di tutti i tifosi viola. Con la speranza che Cutrone si conquisti il popolo viola a suon di gol… Adesso tocca a lui!