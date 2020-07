Cutrone e tre gol che fanno cambiare la prospettiva. Ecco cosa deve fare la Fiorentina per farlo rendere al massimo

Patrick Cutrone lo ha dimostrato nelle ultime partite: se viene servito bene, sa come fare gol. E’ successo con Verona, Lecce e Torino che l’ex Milan sia stato messo in porta coi tempi giusti e lui sia rimasto freddo e lucido. Cosa non da poco per un giocatore così giovane, e un frangente in cui probabilmente si trova un gradino avanti rispetto a Vlahovic. Cosa non da poco nemmeno per la Fiorentina, che forse ha in casa l’attaccante giusto e non lo sa. Ovviamente Cutrone non è il grande bomber che garantisce venti gol a stagione, ma chi dice che non potrebbe raggiungerli contro ogni previsioni? Di certo però c’è che questo potrebbe avvenire solo se, intorno a lui, ci saranno giocatori capaci di servirlo a dovere. E’ sempre stato il problema della Fiorentina negli ultimi anni, avere attaccanti che si sacrificano tanto ma che ricevono pochissimi palloni giocabili durante la partita. Ecco, Cutrone ha dimostrato di essere uno che davanti alla porta non trema. Mettiamogli intorno gli uomini giusti, e potrebbe davvero sorprenderci.

