Cutrone e un gran finale che non gli dà certezze. Tutto dipende dal centravanti in arrivo

Patrick Cutrone non ha ancora la certezza di restare alla Fiorentina per la prossima stagione. Del suo caso si occupa stamani La Gazzetta dello Sport. I viola hanno preso tempo per decidere se rinunciare a Patrick oppure se riscattarlo e mandare a maturare il giovane talento Vlahovic. Molto dipenderà dalle caratteristiche del nuovo centravanti che arriverà a Firenze nelle prossime settimane. Possibilità ancora ci sono: in caso di permanenza la società dovrebbe versare al Wolverhampton, tra un anno, i 18 milioni di euro previsti per il riscatto.

