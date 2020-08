Cutrone e un “obbligo” che non esclude una possibile partenza: la situazione

La Nazione si concentra sul mercato della Fiorentina in particolar modo quello offensivo: in uscita la Fiorentina potrebbe rinunciare ad un elemento. Cutrone è a Firenze in prestito per 18 mesi dai Wolves (con obbligo di riscatto condizionato per 16 milioni da parte della Fiorentina nel caso in cui il giocatore venisse impiegato per un certo numero, alto, di presenze). Il fatto che Wolverhampton e Fiorentina si siano accordate a gennaio per un prestito di 18 mesi non esclude – con l’accordo della società inglese e ovviamente del giocatore – la possibilità di trovare un’altra sistemazione.

