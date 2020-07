Cutrone: “Firenze è il mio posto perfetto, voglio ripagare la fiducia della società. Iachini uomo straordinario e super preparato”

L’attaccante della Fiorentina, Patrick Cutrone, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport-Stadio, ecco le sue parole: “Ottanta gare in A? Ricordo l’esordio col Milan ma anche quello con la Fiorentina e il primo gol in maglia viola. Chiesa? Ha grande forza fisica, tecnica abbinata alla velocità e alla potenza, è in grado di creare superiorità numerica in ogni momento. Ribery? Sa sempre dove mettere la palla, salta l’uomo in maniera impressionante, è un fuoriclasse dentro e fuori dal campo. Anche io, come lui, vado spesso prima al campo per migliorarmi perchè conosco solo la ‘strada’ del lavoro. Roma? Dovremo essere spietati sotto porta e concentrati, la classifica non rispecchia i nostri valori. Covid? Non è stato facile stare fermi per così tanto, ora mi sento libero. Fiorentina? Credo nella società e nella proprietà, penso che Firenze sia il mio posto perfetto. Voglio ripagare la fiducia. Kouame? Attaccante atipico, ha grande corsa ed ha lavorato come un forsennato per farsi trovare pronto. Iachini? Persona straordinaria, ci ha trasmesso grinta anche durante lo stop ed è molto preparato”.

