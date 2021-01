Cutrone: “Firenze mi sei piaciuta fin da subito. Un anno che non dimenticherò mai”

E’ il giorno dei saluti a Firenze e alla Fiorentina per Patrick Cutrone. L’ex attaccante viola, che è tornato ai Wolves in attesa, probabilmente, di un’altra sistemazione, si è congedato con queste parole dalla Toscana: “Firenze mi sei piaciuta fin da subito. Grazie a voi tifosi e al vostro entusiasmo. Grazie a tutti coloro i quali hanno fatto parte di quest’anno che, nel bene o nel male, non dimenticherò mai”.

0 0 vote Article Rating