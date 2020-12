Cutrone fuori dai convocati: Il motivo dell’assenza

Nell’elenco dei convocati per la trasferta della Fiorentina contro la Juventus, manca il nome di Patrick Cutrone. L’attaccante viola è stato escluso a causa di dolori alla schiena e lombalgia: il suo 2020, dunque, è terminato in anticipo. L’ultimo spezzone in campo risale proprio all’ultima partita contro l’Hellas Verona, quando è stato gettato in campo da mister Prandelli a 5′ dalla fine.

Rimane da capire se dietro a quest’assenza ci siano anche delle sirene di mercato, visto che Cutrone tra qualche settimane dovrebbe salutare Firenze dopo appena una stagione.