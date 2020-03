Cutrone: “Grazie per il supporto, sto bene e sto seguendo il protocollo dei medici. Fatelo anche voi!” FOTO

Anche l’attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone ha voluto tranquillizzare tutti usando Instagram per testimoniare la propria situazione, dopo la positività al Coronavirus. Questo il suo post su Instagram: “Grazie a tutti voi per il supporto e i vostri messaggi d’affetto. Sto bene, in questo momento sono a casa e seguo il protocollo che mi hanno indicato. Mi raccomando seguite anche voi scrupolosamente le indicazioni che ogni giorno le Istituzioni ci danno”.