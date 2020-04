Cutrone: “Ho avuto paura ma ora il peggio è alle spalle. La Fiorentina sarà un club che attrae e Commisso…”

In una lunga intervista a Tuttosport, l’attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone ha parlato dei momenti difficili che ha dovuto affrontare ma non solo: “Ho avuto paura ma che sollievo quando è arrivato il tampone negativo. Il peggio è alle spalle: mi alleno, però mi mancano campo e partite. A gennaio non avevo ritmo ma sarò pronto alla ripresa. Commisso? Il presidente sta facendo un gran lavoro: saremo un club che attrae. Ribery è un fenomeno, per come lotta deve essere un esempio per tutti in campo e fuori”.