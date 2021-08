Cutrone: “Ho scelto l’Empoli perché è un grande club. Sono carichissimo e non vedo l’ora di entrare in campo a mangiar l’erba”

L’esperienza con la Fiorentina di Patrick Cutrone non si è chiusa bene. Ma il centravanti, il cui cartellino è ancora di proprietà del Wolverhampton, ha una grande voglia di rilanciarsi, sempre in Toscana, stavolta con la maglia dell’Empoli.

Cutrone è già arrivato in Toscana e parlando con Sky Sport ha detto: “Sono contentissimo di tornare in Italia. Ho scelto l’Empoli perché è una grande piazza e un grande club. Ai tifosi dico che sono molto carico e non vedo l’ora di entrare in campo a mangiar l’erba”.

Il giocatore approda alla formazione azzurra con la formula del prestito semplice.