Cutrone: “Iachini ha sempre creduto in me, voglio restare alla Fiorentina e fare il massimo. Sono contento per Kouame”

L’attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone, autore del gol del 2-0 contro il Torino, parla del suo futuro e dei suoi compagni di squadra a fine gara a Dazn: “Sono contento che Kouame abbia segnato perché se lo merita, è tornato benissimo da un infortunio lungo o e lo ha fatto vedere. Sono contento che abbiamo ottenuto i tre punti. Il mister ha sempre creduto in me, era solo questione di allenarsi bene e dare il 100%. Sono contento per me e per la squadra, i tre punti erano fondamentali oggi. Voglio restare qui e fare il massimo per questa squadra. Il primo obiettivo era la salvezza e sono contento che l’abbiamo raggiunta, ma siamo una bella squadra e dobbiamo fare attenzione nelle prossime partite anche se siamo già salvi. Ribery è un fenomeno, ce lo godiamo. Giocare con un campione come lui è un onore”.

