Cutrone: “Il coro ‘bombe nell’aria’ mi è rimasto impresso da subito; ho legato subito con la città. Chiesa è in forma e felice”

In Diretta Instagram con il profilo ufficiale della Fiorentina ha parlato così l’attaccante gigliato Patrick Cutrone: “Sensazioni dopo essere tornato al centro sportivo? Non vedevo l’ora di vedere il campo e i miei compagni. Allenamenti? Qualche volta due volte al giorno, ma comunque sempre ad altissima intensità. Chiesa? E’ in forma ed è contento di essere tornato in campo come tutti. Lo conosco da tanto tempo ed è entusiasta di aver ripreso gli allenamenti. Dragowski mi prende sempre in giro con il coro che mi facevano in Inghilterra. Europa? Ce la possiamo giocare. Il nostro obiettivo è quello di pensare partita dopo partita e sicuramente guardiamo avanti. Dal primo giorno che sono alla Fiorentina mi è rimasto impresso il coro “Bombe nell’aria”. Firenze ha un sacco di posti bellissimi, è una città tutta da scoprire. Ho legato subito con la città e con i tifosi”.

