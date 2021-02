Cutrone: “In Inghilterra e a Firenze non ho mai avuto continuità. Il vero me è quello dei 18 gol al Milan”

Prime parole da attaccante del Valencia per Patrick Cutrone, che ha parlato ad AS dopo l’addio alla Fiorentina di gennaio: “La cosa più importante per un attaccante è avere continuità in campo. Negli ultimi due anni, con mio grande dispiacere, non l’ho avuta. Per fortuna sono giovane e posso migliorare molto. Ho bisogno di sentirmi sicuro. Montella e Gattuso hanno scommesso su di me anche se arrivavo dalla Primavera, il che mi ha dato grande fiducia in quel momento. So che il vero Cutrone è quello, quello dei 18 gol del Milan: lo dimostrerò”.

