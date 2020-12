Cutrone innesca il valzer delle punte: c’è un attaccante granata tra quelli proposti ai viola

La Nazione in edicola oggi fa il quadro sul futuro dell’attaccante viola Patrick Cutrone, il quale sembra sempre più destinato a partire a gennaio. Il Bologna, che era sembrato essersi interessato recentemente al giocatore, ha frenato un po’ la rincorsa e il Wolverhampton continua a lavorare sul mercato italiano per trovare una sistemazione definitiva all’attaccante che non sarà riscattato dalla Fiorentina. Il Torino può rappresentare la squadra giusta con cui trattare, ma il Torino prima deve piazzare Zaza che fra l’altro sarebbe stato proposto anche alla Fiorentina. Lo stesso Prandelli avrebbe preso tempo per valutare la candidatura dell’attaccante granata che in ogni caso chiederà maggiore spazio per evitare la posizione tutta nell’ombra come ora granata alle spalle di Belotti.

