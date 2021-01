Cutrone la prende con ironia: “Il mercante di pasta è tornato”

Patrick Cutrone non è più un giocatore della Fiorentina. Questa mattina è stata ufficializzata da parte del club viola la risoluzione anticipata del prestito dell’attaccante che così torna ai Wolves, almeno momentaneamente.

L’ex gigliato ha preso la situazione con ironia, tanto da pubblicare subito un post sul suo account di Instagram dedicato proprio ai tifosi della squadra inglese con su scritto: “Hi guys, the pasta merchant is back”. Che tradotto in italiano è: “Ciao ragazzi, il mercante di pasta è tornato”. Del resto continui erano i suoi riferimenti alla pasta quando vestiva la maglia del Wolverhampton.