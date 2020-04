Cutrone: “Mi farò trovare pronto per dare subito il massimo. I giovani della Fiorentina hanno il futuro dalla loro parte, ma…”

A Tuttosport, ha parlato così a tutto tondo l’attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone: “Quando sono arrivato a gennaio non avevo giocato molto in Premier, quindi dovevo recuperare un po’ di brillantezza e ritmo gara. Come riprenderemo, state sicuri, mi farò trovare pronto per dare subito il massmo. Tanta qualità in attacco? Certo. La Fiorentina ha tanti giovani molto promettenti, dobbiamo restare coi piedi per terra, lavorare sodo, ascoltare le indicazioni del tecnico. Così potremo avere il futuro dalla nostra parte”.