Cutrone: “Non ho mai avuto dubbi sull’opzione Firenze. Concorrenza Kouame? Mi stimolerà a dare sempre di più per migliorarmi”

Ha parlato anche a La Nazione l’attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone: “Quando il mio procuratore mi ha parlato di questa possibilità non ho avuto dubbi. Nonostante sia giovane, i sogni sono tanti. Tutti questi sono accomunati da tanta voglia di fare e da grandi aspirazioni sia con la maglia viola che con la Nazionale. Concorrenza Kouame? Per me non è un problema, anzi mi stimolerà a dare sempre di più per migliorarmi e conquistare il posto da titolare. Oggi ogni squadra deve avere un certo numero di attaccanti per far fronte alle situazioni diverse che si trovano in una partita. Bene o male tutti gli attaccanti in rosa hanno caratteristiche diverse, per cui anche con Kouame posso coesistere tranquillamente”.