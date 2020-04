Cutrone: “Quando ho saputo di avere il Coronavirus ho avuto paura. Ero preoccupato non solo per me…”

L’attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone intervistato dal The Sun ha parlato di come ha superato l’influenza da Covid-19: “Ora sto bene, ma quando ho saputo di avere il Coronavirus ho avuto paura. Ero preoccupato non solo per me ma per tutti quelli che mi erano intorno. Ora sono a casa, a Firenze. La mia giornata si apre con un allenamento al mattino. Ho attrezzato una piccola palestra direttamente qui in casa mia. L’avventura in Inghilterra è stata molto importante per me”.