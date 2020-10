Cutrone, scarsa fiducia o incide la clausola sulle presenze?

Per la casella di centravanti accanto a Ribery, Iachini ha sempre risolto il ballottaggio a favore di Kouame rispetto a Vlahovic. Contro la Sampdoria hanno giocato entrambi, verso la Spezia il dilemma si ripropone, ma forse stavolta tra i due litiganti il terzo gode. Come sottolinea il Corriere Fiorentino, precedenti non fanno ben sperare, però, Patrick Cutrone: mai titolare e appena 41 minuti giocati in stagione. I suoi numeri in viola sono tutto sommati buoni: un gol ogni 188 minuti tra gennaio e agosto. Forse c’è scarsa fiducia da parte di Iachini, secondo qualcuno incide la clausola che al raggiungimento delle 26 partite da titolare fa scattare l’obbligo di riscatto per 18 milioni di euro.

