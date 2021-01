Insieme a Kouame, Patrick Cutrone è l’altro attaccante che probabilmente lascerà la Fiorentina. Un destino praticamente certo il suo, come dimostra lo scarso per non dire inesistente utilizzo di Prandelli.

Se fino ad oggi non erano emerse offerte concrete per lui è di questi minuti la notizia, riportata da Gianluca Di Marzio, secondo cui l’Olimpique Marsiglia avrebbe manifestato interesse per il giocatore.