Cutrone: “Sono arrivati i complimenti di Commisso e questa vittoria è dedicata a lui. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra”

Il centravanti della Fiorentina, Patrick Cutrone, intervistato da ViolaChannel, ha festeggiato il successo della squadra in Salento: “Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Non era facile vincere ma abbiamo interpretato questa partita veramente bene dal primo all’ultimo minuto. Abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo e per questo devo fare i complimenti a tutti i miei compagni. E’ venuto fuori il gruppo, serviva a tutti i costi questa vittoria. Sono arrivati i complimenti da parte di Commisso, sono felice per il gol, per la vittoria, per tutto. Tiriamo un sospiro di sollievo. Il presidente fa sentire anche da lontano la sua vicinanza, ci segue sempre e davvero lo ringraziamo: questa vittoria è dedicata a lui”.

