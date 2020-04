Cutrone: “Sono stato male qualche giorno, ma la malattia è superata. Ho chiamato il mio cane Arno, come il fiume di Firenze, alla Fiorentina sono in un grande club”

L’attaccante della Fiorentina, Patrick Cutrone, è stato uno dei tre giocatori viola che sono risultati positivi al Coronavirus: “Sono stato male qualche giorno – racconta a Italian Football TV – Adesso però è tutto ok. Ora la malattia è superata e per fortuna è alle spalle. Mi alleno a casa dove corro col tapis roulant e seguo la tabella degli esercizi che ci ha dato la Fiorentina. In questi giorni sto in casa con la mia ragazza e il mio cane che si chiama Arno, come il fiume di Firenze”.

Cutrone parla dei suoi compagni: “Chiesa è sicuramente quello che si veste peggio di tutti. Ribery invece è il migliore. Ha dei completi stravaganti che mi piacciono, anche se non è il mio stile”.

Quanto alla Fiorentina: “Ho sempre pensato che sia un grande club per quello che ha fatto nella sua storia. Mi è sempre piaciuto giocare per questa squadra. Qui sono stato accolto bene, con entusiasmo e sono felice di fare parte di questa squadra. Ribery? E’ un grande campione. In campo fa cose straordinarie, spero di poter giocare con lui in campo al più presto”.