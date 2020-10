La fascia da capitano in Nazionale under 21 e un gol da attaccante vero per Patrick Cutrone. Traversone basso di Sottil e zampata vincente per l’attaccante della Fiorentina che batte un colpo anche nei confronti…di Iachini. Intervistato da la Rai nel post partita ha parlato così il numero 63 gigliato: “Mi alleno sempre al massimo, metterò in difficoltà il mister Iachini“.

0 0 vote Article Rating