Cutrone vede solo Fiorentina: “Tutto quello che si scrive non conta”

Terza rete consecutiva, la quarta in campionato dopo il lockdown, per Patrick Cutrone. Il centravanti della Fiorentina sta vivendo un momento magico, come mai avuto in carriera. E poi c’è quella storia viola che può continuare, perché lo dice proprio lui, apertamente, prima di lasciare il campo per andare sotto la doccia: “Le voci di mercato? Io voglio restare a Firenze e darò il massimo per la mia squadra. Tutto il resto non conta, come tutto ciò che si scrive”.

La Fiorentina può tenerlo, teoricamente, ancora un altro anno in prestito, prima di decidere cosa farne di lui in maniera definitiva.