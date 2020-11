D. Rossi: “Consigli a Prandelli? Lui dovrebbe darne per quello che ha fatto con la Fiorentina. La mia squadra era allestita male”

A Radio Sportiva è intervenuto l’ex allenatore della Fiorentina Delio Rossi, che ha parlato del cambio in panchina e dell’arrivo di Cesare Prandelli. Queste le sue parole: “Mi è capitato di tornare dove avevo già lavorato, a Pescara, a Palermo, a Salerno. Fa piacere perchè significa che hai lasciato qualcosa al di là dell’aspetto tecnico. Conisgli a Cesare? Lui dovrebbe darli per come conosce Firenze e per quello che ha fatto con la Fiorentina. A Firenze non trovai difficoltà per l’ambiente o perchè subentrai, ma perchè la squadra non era allestita bene”.

