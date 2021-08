Rouven Schroder, direttore sportivo dello Schalke 04, è intervenuto a ruhr24.de per parlare di Matija Nastasic. Il dirigente del club tedesco non si nasconde e apre a qualsiasi scenario sul futuro del difensore ex Fiorentina. Queste le sue parole:

“Conosciamo l’interesse che c’è per Matija, parliamo spesso con lui e stiamo guardando avanti. Non è un segreto”.