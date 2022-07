Da 87 a 54: in tre anni la Fiorentina ha tagliato la rosa del 38%. Ma non è ancora finita

Al momento dell’acquisto della Fiorentina nel 2019, erano ben 87 i giocatori tesserati dalla società gigliata tra titolari, calciatori ai margini, altri che rientravano dai prestiti, altri che avrebbero poi rescisso il contratto alla ricerca di nuove avventure. Da lì è cominciato il lavoro della dirigenza per tagliare il numero della rosa e ridurla: attualmente i giocatori sono 54 (compresi i quattro aggregati dalla Primavera), con un taglio del 38% rispetto agli 87 di tre anni fa.

Non è stato un lavoro facile e, come riporta La Repubblica, è tutt’altro che finito. Un esempio? A Moena ci sarà Jacob Rasmussen, acquistato dai viola a fine gennaio 2019 per una cifra attorno ai 7 milioni. Ha un contratto fino al 2024 ma difficilmente Italiano lo prenderà in considerazione. Per non parlare di Tofol Montiel, pagato 2 milioni dal Maiorca e ricordato solo per il gol in Coppa Italia contro l’Udinese.

Una lista così lunga, lasciata in eredità al club di Commisso e alla sua dirigenza, che ha pesato eccome sia nelle operazioni di mercato che sul monte ingaggi.