Da Agnelli a Nedved: piovono richieste di multe e inibizioni da parte della Procura per i dirigenti della Juventus

Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, la Procura FIGC avrebbe chiesto un’inibizione di 12 mesi per il presidente della Juventus Andrea Agnelli e una multa di 800mila euro al club bianconero per l’indagine sulle plusvalenze, nel processo davanti dal Tribunale Federale iniziato oggi. Tra gli altri dirigenti bianconeri, per Paratici, che avrebbe firmato 32 contratti con valutazioni giudicate gonfiate, sono stati chiesti 16 mesi e 10 giorni di inibizione, per Cherubini 6 mesi e 20 giorni, per Nedved 8 mesi così come Arrivabene.

Le operazioni sotto indagine hanno riguardato 90,5 milioni di cessioni per 80,8 milioni di plusvalenze registrate a bilancio. L’accusa, però, parla di “reali” plusvalenze dei bianconeri pari a 28,2 milioni, con plusvalenze quindi ritenute fittizie per 60,3 milioni.