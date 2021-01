Da Amrabat a Callejon: Il mercato estivo della Fiorentina ha deluso

Il giro di boa del campionato è vicinissimo e la Fiorentina continua ad interrogarsi sul rendimento dei calciatori arrivati in estate. Amrabat, Bonaventura, Callejon, Martinez Quarta, Barreca, Borja Valero più i ritorni dai prestiti di Biraghi ed Eysseric. Sono questi i giocatori arrivati (o tornati) a Firenze la scorsa estate e caratterizzati dal solito rendimento inferiore alle aspettative.

Amrabat, da cui ci si immaginava tutt’altro nel mezzo del campo così come Callejon, che a Napoli ha superato quota 100 sia per gol che per assist. L’unico che ha fatto intravedere qualcosa di buono è stato Martinez Quarta, che però è stato un acquisto per il futuro più che pe il presente. Oltre ad augurarsi un miglioramento sotto questo punto di vista, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, servono anche energie fresche dal mercato per migliorare la rosa di Prandelli.