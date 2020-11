Da Ara a Montella: Prandelli è l’ultimo di una lunga discendenza di ritorni sulla panchina della Fiorentina

Quello di Cesare Prandelli è stato il decimo ritorno nella storia della Fiorentina di un allenatore sulla panchina viola. Prima di lui infatti, altri nove tecnici hanno allenato per almeno due volte la squadra gigliata. Il primo di tutti fu anche il primo allenatore italiano della Fiorentina: Guido Ara, che sedette sulla panchina viola dal 1934 al 1937 e dal 1946 al 1947. Dopo di lui ci fu il ritorno dell’ungherese Lajos Czeizler, che dopo una prima avventura nel 1958-1959, fu richiamato poco dopo nel 1960. Dopo di loro il grande Giuseppe Chiappella che allenatore della Fiorentina tornò ad esserlo per ben due volte. La prima esperienza nel 1960, la seconda dal 1963 al 1967 e l’ultima nel 1978. Nelle sue più di 200 apparizioni come allenatore della Fiorentina vinse due Coppe Italia, una Coppa delle Coppe e una Mitropa Cup. E poi ancora, altri cavalli di ritorno furono Luigi Ferrero, Mario Mazzoni, Luigi Radice, Aldo Agroppi, Luciano Chiarugi fino ad arrivare al recentissimo Vincenzo Montella. Con la sua seconda avventura alla Fiorentina, Cesare Prandelli potrà allungare il già suo record di presenze sulla panchina viola attualmente fermo a 240 partite.

