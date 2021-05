Da Barreca a Kokorin: ecco chi potrebbe giocare a Crotone

Domani sera la Fiorentina giocherà l’ultima partita di campionato a Crotone. Mancheranno sicuramente gli squalificati Dragowski e Pezzella: in porta giocherà Terracciano, vista anche l’assenza per problemi fisici di Rosati. Davanti all’ex Empoli, Iachini potrebbe dare spazio a chi fino ad oggi non si è visto praticamente mai: da Barreca a Kokorin, passando per Malcuit, Montiel e Callejon. In tanti potrebbero avere un’opportunità dal 1′, mentre il russo entrerà a partita in corso. Infine, secondo quanto si legge sulle pagine de La Nazione, potrebbe esserci spazio anche per qualche giovane proveniente dalla Primavera di Aquilani.