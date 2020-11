Da Benevento: “Abbiamo cominciato ad allenarci con tanta rabbia. Andremo a Firenze per fare risultato”

Il calciatore del Benevento Gabriele Moncini ad Ottogol ha parlato anche del prossimo match contro la Fiorentina e della voglia di rivalsa dei giallo rossi: “Abbiamo cominciato ad allenarci con tanta rabbia per i recenti risultati. Non vediamo l’ora di tornare in campo per conquistare un risultato positivo. Stavamo vivendo un processo di miglioramento, considerato che le prestazioni stavano crescendo. Non ha senso fare drammi, andremo a Firenze per giocarci le nostre carte: proveremo a vincere”.

