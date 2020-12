Da Bergamo a Bergamo: Ribery, al via l’operazione riscatto

La Fiorentina si aspetta molto da Franck Ribery, protagonista di un avvio di stagione sicuramente non all’altezza delle aspettative. Contro l’Atalanta il francese vorrà trovare il primo gol stagionale: nella scorsa annata andò proprio così, con l’ex Bayern Monaco a segno su assist di Chiesa.

Nonostante le parole di Prandelli sulla sua importanza, è indubbio che il numero 7 abbia un ruolo determinante per le sorti della Fiorentina. Sui social i tifosi continuano a mandargli messaggi di incoraggiamento: Ribery ha scelto Firenze per concludere la carriera e, come si legge sul Corriere dello Sport, non ha certo intenzione di cambiare idea. Ma anzi, sogna di far raddrizzare il cammino della Viola grazie alle sue giocate e alla sua reti.

L’avventura in riva all’Arno di Ribery, però, non è stata solo luci, ma anche ombre. L’infortunio contro il Lecce che ha condizionato enormemente la sua stagione, ma anche il furto estivo nella villa di Bagno a Ripoli che ha fatto temere per la sua permanenza. Inoltre, come già detto, le ultime prestazioni non possono lasciare soddisfatti. Ma Ribery vuole tornare ad essere decisivo per la sua Fiorentina. A cominciare dalla partita di domenica contro l’Atalanta, magari.