Da Cagliari spunta il nome del vice Biraghi. Semplici potrebbe liberare uno dei suoi verso la Fiorentina

Prende vita il calciomercato e le voci sul futuro cominciano a rincorrersi velocemente. In attesa che mister Gattuso faccia il suo ingresso nel mondo Fiorentina, da Cagliari arrivano voci su un possibile rinforzo come vice Biraghi. Per Lykogiannis infatti, resta ancora da decidere la futura inquadratura tattica che gli verrà assegnata da mister Semplici. Secondo l’Unione Sarda infatti sarebbero due le ipotesi al vaglio del tecnico toscano. La prima ipotesi del club sardo sarebbe quella di acquisire due nuovi esterni e spostare il greco tra i centrali di difesa.

La seconda possibile soluzione sarebbe quella della cessione: Lykogiannis, infatti, ha fatto la sua miglior stagione da quando veste la maglia del Cagliari tanto da animare l’interesse di Fiorentina e Lazio. Vedremo quale sarà il futuro dell’esterno greco.