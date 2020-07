Da Capitan… a Mister Futuro? Ma il percorso di De Rossi potrebbe prevedere una tappa intermedia

La notizia bomba rilanciata ieri sera da Sky ha lasciato di sasso un po’ tutti: la Fiorentina avrebbe nel mirino Daniele De Rossi come allenatore in vista della prossima stagione. L’ex campione del Mondo era stato cercato un anno fa per concludere la carriera da calciatore ma preferì il Boca Juniors, anche per non “tradire” la sua Roma. L’avventura alla Bombonera non è andata propriamente bene e a inizio anno De Rossi ha deciso di ritirarsi: logico che ancora non possa avere neanche il patentino, oltreché l’esperienza per farlo. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio infatti, l’idea De Rossi potrebbe concretizzarsi per la panchina della Primavera, da cui andrà via Emiliano Bigica: in tal senso il testa a testa con Aquilani, che fa già parte dello staff di Iachini, sarebbe serrato. Chissà quindi che da Capitan Futuro, come l’hanno sempre soprannominato a Roma in presenza di Totti, il classe ’83 non diventi ora Mister Futuro, se pur in una piazza diversa da quella giallorossa.

0 0 vote Article Rating