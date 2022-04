Da Chiesa a Ribery, passando per Immobile. Tutta la solidarietà per Castrovilli

Tanti i compagni di adesso o del passato che hanno manifestato solidarietà a Castrovilli. Da Benassi a Odriozola, passando per Torreira, Ribery, Chiesa, l’ex capitano Pezzella. Così come giocatori di altre squadre tipo Florenzi, Immobile o Agudelo. Le immagini terribili del crack, la lussazione ridotta direttamente in campo nel momento di mettere il calciatore sulla barella, le lacrime del giocatore quasi incredulo vedendo come ha ceduto la gamba.

Necessario andare oltre tutto questo e pensare al futuro. Lo deve fare il centrocampista, idem Italiano. L’assenza è pesantissima vista la qualità e la capacità di occupare le due fasi del 10 viola. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.