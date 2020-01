Da Della Valle a Commisso, il concetto è lo stesso: “Senza STADIO non si lallera (e non si sogna)”

I sogni e le aspettative della Fiorentina del futuro passano tutte lunga una sola via maestra: lo STADIO di proprietà. Un concetto che nonostante il cambio di proprietà avvenuto nel giugno scorso, non è cambiato. E la lunga conferenza stampa del presidente Rocco Commisso è stata l’ultima riprova. All’inizio dello scorso decennio, la famiglia Della Valle presentò i propri progetti (con scarsi risultati). “Se non ci fanno fare lo stadio non possiamo spendere”, questa l’affermazione dell’ormai ex proprietà. E da allora…niente è cambiato. “Senza infrastrutture non possiamo competere”, ribadisce Commisso praticamente dieci anni dopo. Insomma, senza STADIO, non si lallera. E soprattutto, non si sogna…