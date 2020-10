Da domani un neo acquisto in gruppo. Per Iachini si avvicina il tempo delle scelte: Sarà ancora 3-5-2 o rivoluzione?

Da domani Callejon sarà in gruppo. Oggi infatti, come specifica il Corriere dello Sport, è previsto l’esito del secondo tampone e domani, in caso di negatività, inizierà ad essere inserito negli schemi. Se Beppe Iachini cambiasse rispetto alle prime uscite il neoacquisto andrebbe a posizionarsi in zona più avanzata rispetto a quanto facesse Chiesa nel 3-5-2 ma se confermasse quest’ultimo sistema di gioco prenderebbe il posto dello juventino su tutta la fascia e allora sarebbe costretto a fare davvero gli straordinari. Se infine fosse 4-2-3-1 sarebbe rivoluzione, ma il tecnico marchigiano proverà molte soluzioni in questa sosta. Ed è l’occasione giusta per schiarirsi le idee perché è vero che all’allenatore mancano molti Nazionali ma è anche vero che FR7 e JC77 lavoreranno insieme al centro sportivo.

