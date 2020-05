Da domani via ai test sierologici per la Fiorentina

Sono passati ormai due mesi da quando la Fiorentina decise di chiudere il centro sportivo Davide Astori, dopo averlo sanificato e messo in sicurezza, dando il via a tutti gli effetti all’autoisolamento dei giocatori viola. Il periodo è stato decisamente difficile per la società di Commisso, che ha avuto ben 12 contagiati dal Coronavirus, con anche tre giocatori, ovvero Pezzella, Cutrone e Vlahovic, ma le ore più buie sembrano alle spalle, e si inizia a vedere la famosa luce in fondo al tunnel. Dopo aver stilato un accurato protocollo, infatti, la Fiorentina è pronta a ripartire con le attività sportive. Da domani, mercoledì 6, secondo quanto riporta Calciomercato.com i giocatori torneranno al centro sportivo dove verranno sottoposti a dei test sierologici, per capire chi è stato infettato dal virus, e da venerdì, ancora solo in forma volontaria, riprenderanno gli allenamenti individuali. Sono naturalmente dei piccoli passi, ma già rivedere aperti i cancelli del centro sportivo Davide Astori è un forte segnale di ripresa, con la famigerata “fase 2” annunciata dal premier Conte che inizia a fare visita anche al calcio, sempre in attesa di scoprire se il 18 maggio sarà possibile riprende con gli allenamenti collettivi. La Fiorentina è sempre stata vicina ai suoi giocatori, con controlli, schede alimentari e allenamenti personalizzati, ma anche gli stessi giocatori non vedono l’ora di tornare a respirare l’aria del campo.