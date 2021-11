Da Empoli a Verona, sei occasioni da non perdere: un mese per capire se la Fiorentina è davvero cambiata

Empoli, Sampdoria, Bologna, Salernitana, Sassuolo e Verona. Queste le squadre che la Fiorentina affronterà da qui alla fine del girone d’andata. Fermo restando che in Serie A nessuna partita è semplice, il calendario gioca sicuramente a favore dei viola che si sono lasciati alle spalle tutti gli impegni con le big.

La vittoria col Milan è servita, se non a riparare, quantomeno a invertire il trend negativo con le prime della classe. Un passo in avanti importante per la Fiorentina, ma il vero esame di maturità saranno le prossime partite. Ormai da un po’ di anni, infatti, il problema della squadra viola è quello di perdere punti nelle gare abbordabili, quelle che non si possono e non si devono sbagliare.

Quest’anno, ad eccezione di Venezia, non è mai successo ma saranno i prossimi sei appuntamenti, racchiusi in un mese, a dirci se la Fiorentina ha davvero fatto il salto di qualità. Conquistare un buon bottino di punti da qui alla fine del girone d’andata, potrebbe veramente cambiare tutto.