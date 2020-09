Da “epurato” a “traditore”: Firenze si spacca su Borja Valero. Ecco com’è andata veramente nel 2017

Mentre in queste ore si sta celebrando il secondo matrimonio tra la Fiorentina e Borja Valero, Firenze si sta spaccando in due. Da una parte ci sono coloro che vedono di buon occhio il ritorno del Sindaco, uno dei giocatori più amati degli ultimi anni, e lo ritengono il profilo giusto per dare esperienza al centrocampo. Dall’altra c’è chi ha smesso di amarlo al momento della sua cessione dell’Inter, accusandolo di aver chiesto la cessione per firmare un contratto triennale con i nerazzurri a cifre molto più alte.

Qual’è, dunque, la verità? A discapito delle voci fatte uscire dalla dirigenza dell’epoca, basta leggere un virgolettato di Andrea Della Valle per schiarirsi le idee. L’ex proprietario della Fiorentina, pochi giorni dopo la cessione di Borja Valero, fece queste dichiarazioni: “Abbiamo un bel progetto e voglio essere un po’ ottimista, chi abbiamo ceduto in passato è per giocatori che quasi tutti volevano andarsene. Se togliamo Borja Valero con cui ci siamo poi chiariti, gli altri volevano lasciare la Fiorentina e come vedete molti di loro stanno facendo anche fatica“.

Appare evidente, quindi, che lo spagnolo non volesse andarsene e che fu praticamente messo alla porta da Pantaleo Corvino, appena tornato alla Fiorentina per il suo secondo mandato e in procinto di fare una rivoluzione.