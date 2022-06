Da epurato viola a conteso da Arsenal e West Ham, l’evoluzione del Cholito Simeone

Lasciò Firenze senza troppi rimpianti nell’estate 2019 Giovanni Simeone: per lui due stagioni in viola, la seconda delle quali davvero disastrosa e con appena 6 reti segnate. Da lì però il Cholito non ha mollato la presa ed anzi ha trovato numeri in sali scendi anche a Cagliari, prima di segnare 17 reti nel Verona di Tudor. Sull’argentino, salito a quota 67 gol in Serie A, ci sono ora due club di Premier: si tratta di Arsenal e West Ham, club che per altro la Fiorentina potrebbe trovare proprio in Conference League. Prima il Verona lo riscatterà dai sardi però e poi per il figlio d’arte potrebbe essere il momento della migrazione oltre Manica.